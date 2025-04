Bethesda ressuscite The Elder Scrolls IV: Oblivion et est déjà disponible !

Vingt ans après avoir révolutionné le RPG en monde ouvert, The Elder Scrolls IV: Oblivion revient dans une édition remasterisée. Une version dévoilée par Bethesda ce 22 avril 2025. Disponible immédiatement sur Xbox Series X|S, PC (Steam) et inclus dans le Game Pass, cette version relookée promet de faire (re)découvrir un classique à une nouvelle génération de joueurs, tandis que The Elder Scrolls VI se fait toujours désirer.

Un lifting graphique pour un monument du jeu vidéo

Sous la direction de Todd Howard, qui décrit Oblivion comme « l’un des moments clés ayant défini l’ADN de Bethesda », le studio a retravaillé textures, éclairages et modèles 3D sans dénaturer l’esprit du jeu. Les forêts de Cyrodiil gagnent en détails, les donjons obscurs en atmosphère, et les visages… en expressivité (un point faible historique). Les cinématiques, remises en 4K, bénéficient également d’un traitement moderne.

Le remaster inclut l’intégralité des extensions originales, dont Shivering Isles, considérée comme l’une des meilleures quêtes de la saga. Autre nouveauté : un sous-titrage en portugais brésilien, une première pour ce titre culte.

Disponible maintenant, mais gourmand en espace

À 66,99$ CAD sur les plateformes digitales, Oblivion Remastered s’annonce comme un pont entre nostalgie et modernité. Les abonnés Game Pass peuvent y accéder gratuitement dès aujourd’hui. Attention cependant : avec 122 Go de stockage requis, mieux vaut libérer de l’espace sur son SSD.

En attendant The Elder Scrolls VI

Si Bethesda garde le silence sur la sortie du sixième opus, ce remaster comble partiellement l’attente des fans. « Oblivion a posé les bases de ce que sont nos jeux aujourd’hui. C’était important de le remettre en avant », confie Howard. Une façon de rappeler que, bien avant Skyrim, c’est dans les plaines de Cyrodiil que des millions de joueurs ont vécu leurs premières aventures de voleur, mage ou guerrier.