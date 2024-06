Beyond Good & Evil 2 est bien en développement !

Si les joueurs ont pu avoir un doute à un moment, et bien, il vient de se dissiper. Ce mardi 25 juin marquera tout d’abord l’arrivée du remaster de Beyond Good & Evil. Un remaster que peu de gens ont dû voir venir aussi tôt, mais qui a ravi les fans de la première heure. Pour rappel, le jeu sera disponible sur toutes les consoles.

En parallèle, alors que beaucoup attendaient plutôt l’annonce d’un Beyond Good & Evil 2, certains fans ont commencé à se douter concernant le développement du jeu. L’occasion pour Ubisoft de dissiper aujourd’hui définitivement les doutes via un post sur X. Le studio a en effet annoncé qu’il travaille effectivement sur le développement du jeu. Le doute n’est donc plus permis et Ubisoft en dira surement plus prochainement, avec notamment la sortie de cette édition 20th anniversary.

Cette édition permettra aux joueurs de prendre leur mal en patience en découvrant ou en redécouvrant le monde de Jade dans une version sublimée. Le studio promet d’ailleurs des graphismes en 4K et en 60 fps.