Bientôt une annonce pour Silent Hill Remake 2?

Attendu en grandes pompes, Silent Hill 2 Remake est l’un des jeux les plus attendus par les joueurs. La communication autour du jeu n’a pas toujours été claire avec notamment des tensions entre Bloober Team et Konami concernant la dernière bande annonce. En effet, le studio reprochait à l’éditeur de ne pas mettre en valeur son jeu via une bande annonce qui, selon lui, ne représentait pas réellement ce que serait leur jeu.

Si bien évidemment nous n’avons toujours pas de date de sortie officielle, celle-ci pourrait intervenir prochainement. En effet, plusieurs indices laissent ainsi présager une bonne nouvelle pour les fans du jeu. Tout d’abord, il faut noter que le jeu a enfin reçu sa classification ESRB en avril dernier, une des dernières étapes avant l’annonce officielle de la sortie d’un jeu.

Plus que cela, le jeu est déjà en précommande chez plus magasins tel que Game Stop ou Amazon pour ne citer qu’eux. Un nouvel indice assez clair démontrant ainsi que l’éditeur a sans aucun doute communiqué avec ces derniers. De plus, les fiches desdits magasins indiquent une sortie d’ici le 31 décembre 2025. Une fenêtre un peu trop large mais indiquant tout de même que ces derniers ont sans aucun doute des informations sur le sujet.

Il va sans dire que les prochains événements “gaming” de cet été seront scrutés de près car l’un d’eux pourrait être l’occasion pour une annonce officielle autour de la sortie de Silent Hill 2 Remake. Une nouvelle bande-annonce est en tout cas souhaitée par les fans.