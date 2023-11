Blizzard annonce trois nouvelles extensions pour World of Warcraft lors de la BlizzCon

Hier, lors de la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon, Blizzard a surpris la communauté des joueurs en annonçant non pas une, mais trois nouvelles extensions pour le légendaire MMORPG, World of Warcraft. Ces extensions, nommées “The War Within,” “Midnight,” et “The Last Titan,” s’inscrivent toutes dans un arc narratif captivant baptisé l’Âme-Monde.

L’homme derrière la création de l’univers de Warcraft, Chris Metzen, a fait cette annonce spectaculaire sur la scène de la BlizzCon. Ces extensions promettent d’apporter une toute nouvelle dimension à l’expérience de jeu de World of Warcraft.

The War Within : Explorez les Entrailles d’Azeroth

“The War Within,” la première extension, emmènera les joueurs au cœur des entrailles d’Azeroth. Ils se lanceront dans une aventure épique, découvrant les secrets et les mystères enfouis sous la surface de ce monde bien-aimé.

Midnight : Un Retour dans Quel’thalas

Dans “Midnight,” les aventuriers entreprendront un voyage en arrière dans le temps pour explorer les débuts du vide sur le royaume, avec un retour dans la magnifique région de Quel’thalas. Cette extension promet de plonger les joueurs dans une quête fascinante à la recherche de réponses cruciales.

The Last Titan : Ulduar et les Motivations des Titans

Enfin, “The Last Titan” transportera les joueurs en Norfendre, plus précisément à Ulduar, pour élucider les mystérieuses motivations des titans. Cette extension s’annonce comme une aventure majeure qui ravira les fans de longue date de World of Warcraft.

L’annonce de ces trois extensions promet de renouveler l’intérêt des joueurs pour le monde d’Azeroth, offrant une diversité d’expériences passionnantes.