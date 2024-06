Blooborne sur PC ? L’auteur du jeu en parle

Bloodborne sur PC ? Si beaucoup de joueurs souhaitent vivement son arrivée sur la plateforme, Sony ne semble pas aller dans ce sens… du moins pour le moment. Les déclarations émanant du studio pourrait changer la donne.

En effet, Hidetaka Miyazaki a déclaré lors d’une interview accordée à PC Gamer qu’il n’est pas contre la sortie de Bloodborne sur PC. L’auteur du jeu va même plus loin et affirme que plusieurs développeurs au sein de FromSoftware vont dans son sens. Miyazaki a souhaité cependant rester prudent tout au long de l’interview. Sûrement pour ne pas s’attirer les foudres de Sony : « Si je dis que je le veux, je vais avoir des problèmes. En tout cas je ne m’y oppose pas. En tant que l’un des créateurs de Bloodborne, mon avis personnel et sincère est que j’aimerais que plus de joueurs puissent en profiter. C’est un jeu qui commence à dater et il fait partie de ces classiques qui se perdent sur les anciennes consoles. Il serait bien que davantage de joueurs aient l’opportunité de le découvrir et de redécouvrir ces trésors du passé… »

Une façon prudente donc de répondre aux interrogations des joueurs ainsi que de son interlocuteur. Détenant l’exclusivité des droits sur le jeu, Sony n’a jamais évoqué une sortie sur PC pour le moment. Les joueurs ont pourtant poussé dans ce sens, mais l’entreprise reste bien silencieuse pour le moment. Est-ce que cette sortie médiatique pourrait inciter Sony à revoir sa position ? Rien n’est sûr pour le moment, or qu’une telle décision pourrait être bénéfique pour les ventes du jeu, surtout que la demande est bien présente !