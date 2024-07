Call of Duty Mordern Warfare 3 arrive sur le Xbox Game Pass

Après l’augmentation des prix de ses différents abonnements, Xbox va vraisemblablement étoffer son service avec de nouveaux jeux. Si l’arrivée des titres Call of Duty avait ravi les fans, le journaliste Tom Henderson vient de dévoiler le nom du jeu de la saga qui fera son entrée sur le service.

Ce dernier a en effet affirmé que Call of Duty Modern Warfare 3 va rejoindre le grand catalogue de Microsoft dès ce mois-ci. Si le journaliste n’a pas avancé de date exacte, il indique que plusieurs indices portent à croire que le jeu viendrait lors de la seconde partie de ce mois.

L’ajout de Call of Duty Mordern Warfare 3 interviendrait donc juste après la hausse des prix de ses abonnements et visant sans aucun doute à expliquer cette décision. En effet, Xbox souhaite désormais beaucoup plus de titres dans son catalogue, dont la saga Call of Duty et d’autres titres d’Activision.

Si l’augmentation a reçu un accueil mitigé chez les joueurs, Xbox va sans aucun doute vouloir rapidement étoffer son offre pour justifier la nouvelle voie empruntée.