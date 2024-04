Capcom annonce une mise à jour pour Dragon’s Dogma 2

Capcom a détaillé les changements à venir dans la prochaine mise à jour de Dragon’s Dogma 2, qui devrait arriver plus tard en avril. Bien que les joueurs ne verront pas l’ajout tant espéré d’un mode performance, la mise à jour apportera plusieurs corrections et ajustements pour améliorer l’expérience de jeu.

L’un des principaux changements concerne la réduction de la fréquence d’infection de la peste de dragon et l’ajustement des signes des Pions infectés pour les rendre plus visibles. Par exemple, les yeux brillants des Pions infectés seront plus remarquables, facilitant ainsi leur identification.

Une autre nouveauté est l’ajout de la possibilité de zoomer sur les visages des Élus et des Pions dans l’écran de statut, les boutiques, etc. Cela permettra aux joueurs d’examiner de plus près les détails des personnages, ce qui pourrait être utile pour apprécier le travail artistique du jeu.

Des ajustements ont également été apportés au comportement et au dialogue des Pions. Par exemple, des problèmes où les joueurs ne pouvaient pas taper dans les mains des Pions ou où les Pions ne guidaient pas correctement ont été corrigés. De plus, les Pions seront désormais moins susceptibles de tomber des falaises, ce qui devrait rendre les voyages en groupe plus sûrs et moins frustrants.

D’autres corrections incluent des ajustements liés à la mini-carte, comme le fait de ne plus afficher les coffres au trésor déjà acquis sur la mini-carte, et des corrections de bugs divers, y compris des problèmes de plantage et de gel dans des circonstances spécifiques.

Bien que la mise à jour n’apporte pas le mode performance tant attendu, ces ajustements devraient contribuer à améliorer l’expérience globale de Dragon’s Dogma 2 en corrigeant les problèmes signalés par les joueurs et en rendant le gameplay plus fluide et plus agréable.