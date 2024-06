Ce grand classique arrive sur le PS Plus

Et si nous connaissions déjà l’un des prochains jeux qui rejoindra le catalogue des classiques sur le PS Plus. En effet, un des futurs classiques vient de leaker discrètement.

Un leak, sans doute non souhaité, qui vous vient du conseil de classification taïwanais. En effet, l’organisme vient de révéler par inadvertance la classification de Timesplitters pour la PS5 et la PS4. Une classification qui indique indirectement son arrivée prochaine sur le catalogue classique du PS Plus.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne de science-fiction. C’est d’ailleurs le premier opus d’une trilogie du même nom développée par Free Radical Design. Pour rappel, il était sorti sur PS2 en 2000. Oui, ça remonte loin quand même…

Un remake avait d’ailleurs été envisagé pour redonner vie à Timesplitters à un moment. Cependant, la fermeture et les licenciements au sein d’Embracer ont tué ce projet dans l’œuf.