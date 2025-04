Clair Obscur: Expedition 33 cartonne : plus d’un million de ventes et un record d’affluence sur Steam

Le RPG tactique Clair Obscur: Expedition 33, imaginé par le studio français Sandfall Interactive, vit un démarrage triomphal. En trois jours, le jeu a dépassé le million de copies vendues (hors joueurs Game Pass) et enregistré un pic de 120 639 joueurs simultanés sur Steam, pulvérisant les attentes pour un titre indépendant.

Un succès critique et populaire

Avec une note moyenne de 92/100 sur Metacritic, basée sur 62 critiques, Clair Obscur s’impose comme le jeu le mieux noté de l’année 2025. Les joueurs, eux, lui accordent un 9,7/10 sur près de 2 000 évaluations. Un plébiscite d’autant plus remarquable que le titre a dû composer avec la sortie surprise d’Oblivion Remastered, sans en perdre son éclat.

Disponible sur PC, PS5, Xbox Series et inclus dans le Game Pass, ce mélange inspiré de Final Fantasy et Persona séduit par son univers poétique et son combat tactique raffiné. Les ventes incluent les copies physiques, tandis que l’impact du Game Pass reste, pour l’instant, dans l’ombre.

Steam en surchauffe

Avec plus de 120 000 joueurs simultanés sur Steam, Clair Obscur surclasse des références comme Persona 3 Reload (45 000) ou Metaphor: ReFantazio (86 000). Un exploit pour un indépendant, porté par une optimisation irréprochable sur Steam Deck et une narration captivante, saluée dans notre analyse.

« Merci d’avoir cru en notre rêve »

Sandfall Interactive a partagé sa gratitude sur les réseaux : « Trois jours après la sortie, un million de ventes. Merci à tous pour votre confiance », précisant que les chiffres excluent les joueurs Game Pass. Un message empreint d’émotion pour un studio qui a misé sur un RPG exigeant mais accessible, soutenu par un bouche-à-oreille virulent et un marketing sobre mais efficace.

Alors que le jeu continue de grimper dans les classements, une question persiste : Clair Obscur peut-il s’imposer comme un phénomène durable, au même titre que les géants du genre ? Une chose est sûre : le RPG français a déjà marqué l’histoire de l’indé… et n’a pas fini de surprendre.