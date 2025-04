Clair Obscur: Expedition 33 va conquérir le cinéma : une adaptation surprise déjà en route

Alors que Clair Obscur: Expedition 33 s’impose comme le jeu le mieux noté de 2025, une nouvelle inattendue refait surface : une adaptation cinématographique est en développement depuis des mois selon Insider Gaming. Révélation initialement rapportée par Variety le 30 janvier 2024, ce projet prouve que la confiance dans l’univers du RPG était déjà forte… avant même la sortie du jeu.

Un film annoncé avant même le succès du jeu

Contrairement aux adaptations habituelles, souvent déclenchées par un succès commercial, le film Clair Obscur: Expedition 33 a été officialisé quatre mois avant la sortie du jeu. Un pari audacieux porté par Sandfall Interactive (le studio derrière le titre) et Story Kitchen (société de production fondée par Dmitri M. Johnson, à l’origine des adaptations Sonic et Tomb Raider). Le film sera distribué par Kepler Interactive, éditeur du jeu.

Cette décision, prise sur la base du scénario et des personnages du jeu – déjà salués pour leur profondeur –, témoigne d’une foi rare dans le potentiel narratif de l’œuvre. « C’est une opportunité de transcender les frontières du jeu vidéo », aurait déclaré un porte-parole de Sandfall à Variety.

Un timing parfait pour les adaptations

L’annonce tombe à pic : les adaptations de jeux vidéo connaissent un âge d’or, entre The Last of Us (HBO), Fallout (Amazon) ou Super Mario Bros. (Illumination). Avec ses thèmes sombres, son lore riche et ses personnages complexes, Clair Obscur possède tous les ingrédients pour briller au cinéma. Reste à savoir quel réalisateur et quels acteurs incarneront cette « expédition » à l’écran.

Un jeu qui justifie l’enthousiasme

Depuis sa sortie, Clair Obscur: Expedition 33 cumule les éloges : note moyenne de 92/100 sur Metacritic, pic à 120 000 joueurs simultanés sur Steam, et plus d’un million de ventes en trois jours. Les critiques soulignent sa narration immersive, ses dialogues percutants et ses performances vocales exceptionnelles – des atouts majeurs pour une transposition filmique réussie.

La pression est désormais sur les épaules de Story Kitchen pour capturer la magie du titre, entre combats tactiques et exploration d’un monde steampunk envoûtant.

Prochaines étapes

Aucun détail sur le casting ou la date de sortie n’a filtré pour l’instant. Mais avec le jeu déjà considéré comme un favori pour le titre de Game of the Year 2025, l’adaptation cinéma bénéficie d’un terreau fertile. Affaire à suivre, donc, dans un paysage où les frontières entre jeux et films n’ont jamais été aussi poreuses.