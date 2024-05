Concord débarque le 23 août sur PS5 et PC

Sony a dévoilé ce soir lors du State of Play leur nouveau jeu de tir multijoueur Concord. Développé par Firewalk Studios, une équipe composée de vétérans de la célèbre saga Destiny, Concord promet d’offrir des fusillades intenses entre héros aux capacités variées.

Bien que le trailer présenté soit un teaser sans véritable gameplay, il nous donne un aperçu des personnages et de leurs compétences de combat. On y voit notamment un support et un tank utiliser des attaques spéciales pour prendre le contrôle de l’objectif. Ces personnages font partie de l’équipe North Star, également appelée Freegunners.

Le second trailer nous présente plus en détail les personnages : Vale, un sniper ; Lennox, un tireur ; Haymar, qui semble pouvoir utiliser la magie ; Star Child et son armement lourd ; et 1-OFF, un robot équipé d’une arme capable d’attirer des objets vers lui. D’autres personnages seront bien sûr introduits, ces quatre n’étant que les premiers. Chaque personnage aura apparemment des arcs narratifs pour donner plus de profondeur à l’intrigue.

Concord a confirmé une version bêta et une date de sortie pour le 23 août. Les précommandes pour Concord commenceront quant à elles le 6 juin. Ceux qui précommanderont le jeu auront ainsi accès à la version bêta. Le jeu sera officiellement lancé le 23 août sur Playstation et PC. Ces sorties confirment les dernières déclarations de Playstation qui indiquaient que le jeu multijoueur serait désormais disponible Day One simultanément sur Playstation 5 et PC.