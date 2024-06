Days Gone n’a pas plu à Sony et n’aura pas de suite

Days Gone, sorti en 2019, avait beaucoup plu à l’époque. Son monde ouvert post apocalyptique avait permis aux fans de découvrir un jeu assez prenant, espérant d’ailleurs avoir droit à une suite. Il n’en sera finalement rien.

En effet, le directeur créatif du jeu au sein de Bend Studio vient de mettre fin à toutes futures rumeurs sur une quelconque suite. Par le biais d’un post sur X, Jeff Ross a déclaré: “Beaucoup de gens me demandent encore s’il y aura un jour une suite à Days Gone, alors je soumets cette affiche comme preuve que cela n’arrivera jamais. Les hauts responsables de Sony comme Hermen n’ont jamais été fans, vous n’en entendrez donc pas parler au PlayStation State of Play aujourd’hui ou jamais.”

Une déclaration qui vient ainsi mettre un terme à ce jeu qui n’aura ainsi pas droit à une suite. Une décision de la part de Sony qui pose question surtout que le jeu a quand même rencontré un certain succès. À noter que Bend Studio est désormais passé à autre chose et travaille désormais à un nouveau jeu multi-joueurs mais aucun détail n’a filtré pour le moment.

A lot of people still ask me if there will ever be a Days Gone sequel, so I submit this poster as evidence it will never happen. Sony higher ups like Hermen were never fans, so you won't hear about it at the PlayStation State of Play today or ever. pic.twitter.com/9G8lPgJgVW