Days Gone Remastered : une renaissance post-apocalyptique sur PS5

Cinq ans après sa sortie mouvementée sur PS4, Days Gone s’apprête à renaître de ses cendres avec une remasterisation taillée pour la PS5 et la PS5 Pro. Annoncé lors du State of Play de février 2024, ce retour de Deacon St. John promet de combler les fans tout en séduisant les nouveaux venus. Sortie prévue le 25 avril 2025, cette version enrichie mise sur des améliorations techniques spectaculaires et des modes de jeu inédits, façonnés par les retours de la communauté.

Un réalisme poussé à l’extrême

Kevin McAllister, responsable créatif chez Bend Studio, ne cache pas son ambition : exploiter la puissance de la PS5 pour transcender l’expérience originale. Les nuits, désormais plongées dans une obscurité plus menaçante, sont éclairées par une lune au rendu naturel, tandis que les ciels gagnent en profondeur et en réalisme. Les ombres dynamiques et le brouillard, redessinés, ajoutent une épaisseur visuelle aux forêts et aux ruines abandonnées. Même le mode photo, déjà prisé des joueurs, bénéficie d’outils optimisés pour capturer la beauté macabre de ce monde en ruine. « Days Gone a toujours visé le réalisme. Avec la PS5, nous l’avons élevé à un niveau supérieur », souligne McAllister.

Le cauchemar des hordes atteint son paroxysme

La star de cette remasterisation reste les hordes de Freakers, ces créatures infectées qui ont marqué les esprits. Si la horde de l’ancienne scierie, avec ses 500 membres, terrifiait déjà en 2019, le mode Assaut de Horde en ajoute 300 de plus. Imaginez 800 Freakers déferlant à l’écran, submergeant le joueur sous un tsunami de chair et de griffes. « Ça remplit tout l’espace, c’est du chaos pur », décrit McAllister, visiblement fier de ce défi inédit. Accessible dès le départ, ce mode offre des arènes ouvertes où les vagues ennemies attaquent sous tous les angles, forçant à une stratégie sans faille.

Modes inédits et hommage aux fans

Bend Studio mise aussi sur la variété avec un mode survie arcade, conçu pour des parties nerveuses dans des zones immenses, et un mode mort permanente (permadeath), impitoyable et sans sauvegarde. Les amateurs de speedruns ne sont pas en reste : le mode partie rapide permet de concourir contre le chrono, avec des temps partageables en ligne. Autre clin d’œil aux fans : certaines fonctionnalités, comme la possibilité de choisir entre une campagne complète ou segmentée, découlent directement des retours de la communauté. « Sans eux, Days Gone ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui », reconnaît McAllister, évoquant même un choix narratif crucial – confier des ressources au camp de Tucker – inspiré par les joueurs.

25 avril 2025 : la revanche d’un jeu culte ?

Entre améliorations techniques et contenu frais, Days Gone Remastered cherche à réhabiliter un titre jadis boudé par la critique, mais adulé par un public fidèle. En écoutant sa communauté et en poussant les limites de la PS5, Bend Studio espère attirer les sceptiques tout en ravivant l’espoir d’une suite. Une chose est sûre : dans les forêts hantées de l’Oregon, le rugissement des motos et des Freakers n’a jamais semblé aussi proche… et aussi terrifiant.