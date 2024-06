De nouveaux détails sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

La Summer Game Fest, Konami a levé le voile sur des détails captivants concernant le très attendu remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ces informations proviennent directement d’une interview exclusive avec Konami, offrant ainsi un aperçu approfondi de ce projet ambitieux.

Un Remake Fidèle et Moderne

Pour commencer, Konami a mis un point d’honneur à ce que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater permette aux joueurs de continuer à apprécier la série Metal Gear Solid. L’histoire et le monde du jeu restent inchangés. par rapport à l’original. Cependant le jeu a été entièrement refait pour offrir une expérience à la hauteur des attentes modernes.

En outre, le jeu a été reconstruit avec des graphismes de pointe et un son 3D immersif. L’idée etant de créer une expérience visuelle et auditive inégalée. Le sous-titre “Delta” signifie “pas différent, mais plus”, reflétant l’amélioration sans altération de l’essence originale. Développé avec Unreal Engine 5, le jeu promet des environnements de jungle extrêmement réalistes.

De plus, les blessures et la boue qui peuvent recouvrir Snake seront rendues avec un réalisme impressionnant. Les blessures sur son corps laisseront des marques permanentes, ajoutant une nouvelle dimension au gameplay. Le jeu utilise les performances vocales originales des acteurs. Ces derniers sont revenus pour enregistrer quelques répliques supplémentaires. Les joueurs pourront choisir entre l’audio original en deux canaux ou un audio 7.1 canaux pour une expérience encore plus immersive.

Deux Styles de Jeu

Par ailleurs, Konami offre aux joueurs la possibilité de choisir entre deux styles de jeu distincts. Le nouveau style propose une caméra à la troisième personne par-dessus l’épaule, offrant une perspective plus moderne. Le style hérité utilise une caméra en vue de dessus, comme dans l’original, avec un filtre pour donner un aspect rétro. De plus, les joueurs pourront choisir entre des commandes modernes ou classiques.

Enfin, la décision de commencer par le remake de MGS3 a été motivée par le fait qu’il s’agit de l’origine de Big Boss. Un personnage central dans l’univers de Metal Gear. Cette approche permet de plonger les joueurs dans les racines de l’histoire de la série.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sera disponible sur PS5, Xbox et PC. Cependant, la date de sortie reste encore à confirmer.