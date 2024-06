De nouvelles fuites concernant le jeu Wonder Woman

Des images du jeu à venir Wonder Woman, développé par l’équipe de Monolith Games, ont été divulguées, montrant quelques-uns des environnements du jeu. De plus, de nouveaux détails ont également émergé.

Un sondage fait fuiter des informations

Il semble que les premiers détails et le concept artistique du jeu Wonder Woman aient été divulgués en ligne. Des images nouvelles ont été incluses dans une enquête marketing en ligne, ce qui signifie que ce sont des images réelles et officielles.

Le jeu se déroulera à Themyscira, où vous jouerez le rôle de Wonder Woman. Les joueurs devront retourner dans leur patrie et combattre la puissante sorcière Circe et son armée. De plus, les joueurs devront assainir leur relation avec leur mère, la reine Hippolyta, et leurs compagnons Amazones.

Les joueurs pourront utiliser leur pouvoir pour vaincre leurs ennemis. Le jeu promet d’avoir un système de combat rapide. L’idée étant de proposer un système de combat libre comme Batman: Arkham et donc à l’opposé de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Le jeu Wonder Woman inclura le système Nemesis aperçu dans Middle-earth: Shadow of Mordor ou encore Shadow of War. Cela signifie que vos ennemis se souviendront de ce que vous faites et réagiront en fonction de leurs idées et croyances, une fonctionnalité qui plaira à de nombreux joueurs.