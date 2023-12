De nouvelles villes dans Final Fantasy VII Rebirth

Le réalisateur Naoki Hamaguchi a récemment dévoilé des détails excitants sur le très attendu Final Fantasy 7 Rebirth, révélant que le jeu comportera des villes totalement nouvelles qui n’existaient pas dans la version originale de 1997. Cette annonce a suscité l’enthousiasme parmi les fans de la série, offrant un aperçu de l’expérience de jeu étendue et immersive qui les attend dans le deuxième acte de cette trilogie de remakes.

Dans une récente interview avec Game Informer, Naoki Hamaguchi a partagé sa vision derrière l’ajout de ces nouveaux lieux, expliquant qu’ils étaient destinés à approfondir et à étendre la vision du monde de Rebirth. Ces nouvelles villes ne servent pas seulement de décors, mais elles offrent également des opportunités d’exploration et d’aventure pour les joueurs.

L’une des nouvelles villes mentionnées est Crow’s Nest, présentée comme un lieu intrigant où les joueurs pourraient s’embarquer dans des quêtes secondaires passionnantes. Hamaguchi a souligné l’importance de la recherche proactive, suggérant que les joueurs pourraient être motivés à explorer ces nouvelles zones en entendant des histoires sur des groupes anti-Shinra vivant à Under Junon, une ville du jeu original. Il a déclaré : “Nous voulons que le joueur puisse vivre ces différentes aventures et faire son propre voyage en fonction de ses centres d’intérêt.”

En plus de ces nouvelles villes, Hamaguchi a partagé l’ambition de son équipe pour un monde plus vaste et plus exploratoire. Il a expliqué que toutes les zones de Rebirth sont connectées les unes aux autres, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de se déplacer librement. Bien que certaines zones puissent apparaître séparées du point de vue de l’interface utilisateur, comme Junon et Grasslands, en réalité, les joueurs peuvent les traverser sans contraintes.

La sortie de Final Fantasy 7 Rebirth est prévue pour le 29 février sur PlayStation 5.