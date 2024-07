Dead Rising Remaster à sa date de sortie !

Capcom diffusait hier sa présentation estivale du Capcom Next afin de dévoiler plusieurs nouveaux titres. Si le Studio avait déjà annoncé les jeux qui seraient présentés lors de cet événement, plusieurs nouvelles images et informations étaient attendues.

Le remaster de Dead Rising a ainsi désormais un nom officiel, mais surtout une date de sortie. Capcom a ainsi dévoilé de nouvelles images du jeu montrant notamment un vrai saut graphique et un gameplay beaucoup plus adapté aux consoles actuelles. Ainsi, le jeu portera le nom de Dead Rising Deluxe Remaster et sera disponible en version numérique le 19 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. La version physique devrait arriver plus tard, selon diverses rumeurs.

Alors que va offrir concrètement ce remaster ? Le studio a indiqué que le jeu présentera des améliorations de la qualité et de la stabilité, la sauvegarde automatique, des contrôles renouvelés, une interface utilisateur améliorée, et bien plus encore. Les expressions faciales ont été clairement revues avec une très nette amélioration afin d’offrir une expérience plus immersive. Alors prêt à affronter une horde zombies ?