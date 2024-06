Deja 5 millions de copies vendues pour Elden Ring Shadow of the Edtree

Passée la polémique sur sa difficulté et la nouvelle mise à jour visant à réduire celle-ci, Elden Ring Shadow of the Edtree est déjà un succès !

Sorti il y a seulement trois jours, le DLC a déjà cumulé 5 millions de copies vendues. Un chiffre impressionnant et qui atteste de la popularité du titre, mais surtout de l’attente autour de ce dernier. C’est d’ailleurs la page officielle du jeu qui a officialisé l’information par un « 5 millions de merci à vous » afin notamment de remercier les nombreux joueurs qui se sont lancés dans l’aventure.

Elden Ring Shadow of the Edtree continue d’impressionner après avoir obtenu la meilleure note, pour le moment, de cette année sur MetaCritic (95). Les observateurs ont ainsi parlé d’un vrai chef-d’œuvre et qui reprend ainsi parfaitement le même rythme que le « premier opus ».

Si certains parlent même de Goty, il convient de rester prudent, car le jeu reste une extension et non un nouveau titre à proprement parler et qu’il devra ainsi faire face à une forte concurrence avec notamment un certain Final Fantasy VII Rebirth ou encore des titres à venir dans la seconde moitié de l’année. Cependant, Elden Ring Shadow of the Edtree reste une excellente extension qui passerait même pour un nouveau jeu proprement dit.