Des nouvelles informations concernant Dragon Ball Sparking ZERO.

Dans le cadre d’un événement médiatique, deux créateurs de contenu français ont eu l’opportunité de s’entretenir avec les producteurs de la franchise Dragon Ball Z. Les informations partagées lors de cette rencontre exclusive offrent un aperçu prometteur du prochain jeu Dragon Ball Sparking ZERO.

Un nouveau producteur

Lors de cette rencontre, on apprend que Jun Furutani prend désormais les rênes en tant que producteur de Sparking ZERO, tout en restant sous la supervision de Ryo Mito, le producteur des séries Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Cette collaboration vise à garantir la qualité et la direction du nouveau Budokai Tenkaichi, tout en intégrant de nouvelles idées et innovations.

L’équipe de développement, composée de passionnés, est ouverte aux critiques et aux retours des fans. Jun Furutani lui-même est un grand fan de la franchise, ce qui laisse présager un jeu conçu avec soin et passion pour la série.

Absence du mode local en écran scindé

Cependant, une annonce moins réjouissante a été faite concernant l’absence du mode local en écran scindé. Cette décision ne vient pas des développeurs, mais plutôt des complications liées à Sony et Microsoft. Bien que l’équipe travaille à trouver une solution, il n’y aura pas de mode écran scindé pour le moment, en raison des politiques des deux sociétés favorisant la vente de consoles supplémentaires.

Des personnages de Dragon Ball GT

Malgré ces défis, les développeurs restent optimistes et ont confirmé l’inclusion des personnages de Dragon Ball GT dans le jeu, ainsi que des fusions emblématiques. De plus, un mode histoire complet sera présent, suivant et évoluant à partir de Tenkaichi 3, ce qui promet une expérience de jeu riche en contenu.

Les graphismes ont également été améliorés depuis les premiers trailers et ce suite aux critiques des fans. Les combats sont conçus pour être plus longs et plus immersifs, avec la possibilité pour les tenues des personnages de se détériorer pendant les affrontements, ajoutant ainsi un aspect de réalisme et d’authenticité au jeu.

Enfin, l’équipe de développement a souligné son engagement envers la communauté, en demandant activement des retours et des suggestions pour améliorer le jeu. Ryo Mito lui-même a exprimé son désir de recueillir les retours des fans, en soulignant l’importance des critiques constructives pour façonner un jeu qui répond à leurs attentes.

Avec ces nouvelles informations, les fans de Dragon Ball peuvent s’attendre à un jeu qui honore la franchise tout en apportant de nouvelles innovations et améliorations. La date de sortie reste à confirmer, mais l’équipe de développement prend son temps pour offrir une expérience de jeu complète et immersive.