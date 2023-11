Des nouvelles de Prince of Persia Remake

L’attente autour du Prince of Persia Les Sables du Temps Remake d’Ubisoft se prolonge, suscitant à la fois excitation et préoccupations chez les fans. Alors que le jeu continue de faire face à des retards et à des critiques, la récente communication de l’éditeur a apporté des nouvelles qui pourraient rassurer les joueurs.

Depuis l’annonce du remake il y a trois ans, le parcours de développement du jeu a été tumultueux, passant même entre les mains d’Ubisoft Montréal (connu pour Assassin’s Creed Valhalla) l’année dernière. Les premières impressions ont été mitigées, notamment en ce qui concerne la direction artistique et les graphismes jugés en deçà des attentes pour une franchise aussi emblématique.

Ubisoft a réagi en défendant son projet et en optant pour des reports successifs afin de perfectionner l’expérience de jeu. En mai dernier, cependant, les nouvelles semblaient peu encourageantes, avec le producteur Jean-François Naud déclarant que le jeu était encore à ses débuts, tout en assurant que l’équipe investissait pleinement dans le projet.

Après un long silence, Ubisoft a récemment annoncé une étape majeure franchie dans le développement de Prince of Persia Les Sables du Temps Remake. Selon leur déclaration, l’équipe dévouée d’Ubisoft Montréal “réimagine cette histoire légendaire” et que “le projet a franchi une étape importante en interne. Le développement progresse.”

Ces nouvelles sont accueillies avec soulagement par la communauté de joueurs qui attend avec impatience le retour de Prince of Persia. Bien que des défis subsistent, l’annonce d’une progression significative suggère que le projet est sur la bonne voie.

En parallèle, Prince of Persia The Lost Crown a également suscité des réactions mitigées lors de sa présentation. Cependant, le jeu est toujours prévu pour le 18 janvier 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC.

En conclusion, bien que le chemin vers la sortie de Prince of Persia Les Sables du Temps Remake ait été difficile, les dernières nouvelles d’Ubisoft offrent un éclair d’espoir pour les fans. Ces développements positifs laissent entrevoir un avenir plus prometteur pour la franchise légendaire. Reste à voir comment ces avancées influenceront la perception du jeu lors de sa sortie tant attendue.