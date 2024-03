Des remboursements pour Suicide Squad Kill the Justice League

Le lancement de Suicide Squad: Kill the Justice League a été entaché de multiples problèmes techniques, incitant PlayStation à proposer des remboursements aux clients mécontents. Ce jeu, un spin-off de la série Batman: Arkham, se déroule à Metropolis et met en scène l’équipe de la Suicide Squad, composée de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui affronte la menace de Brainiac et ses sbires.

Malgré son lien avec la populaire série Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League a déçu en termes de ventes, selon Warner Bros. Discovery, qui a indiqué que le jeu n’avait pas atteint les attentes fixées. Certains utilisateurs de PlayStation ont même signalé sur Reddit avoir été remboursés après avoir rencontré des bugs bloquants qui rendaient le jeu injouable.

Les remboursements sont traités au cas par cas

En général, PlayStation ne rembourse pas les joueurs insatisfaits d’un jeu. Cependant, dans le cas de Suicide Squad: Kill the Justice League, la plateforme a reconnu les problèmes techniques et a décidé d’accorder des remboursements à certains joueurs. Pour obtenir un remboursement, les joueurs ont dû contacter le service client de PlayStation via le chat en direct sur leur site web et fournir des détails précis sur les problèmes rencontrés.

Il est important de noter que la décision de remboursement semble être prise au cas par cas, certains joueurs ayant vu leurs demandes refusées.

En conclusion, le lancement de Suicide Squad: Kill the Justice League a été marqué par des problèmes techniques qui ont conduit PlayStation à proposer des remboursements aux joueurs mécontents. Bien que le jeu présente des qualités, ses défauts ont été suffisamment importants pour entraîner des retours négatifs de la part des joueurs et des critiques.