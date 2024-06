Deux studios désormais sur le Remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps

Ubisoft souhaite visiblement accélérer sur le développement et les sorties de ses jeux. Avec les sorties prochaines de Star Wars Outlaws (30 août) et Assassin’s Creed Shadows (12 novembre), Ubisoft ne semble pas vouloir s’arrêter là.

En effet, le compte X de Ubisoft Toronto annonce aujourd’hui que son studio se joint au développement du Remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Celui-ci va désormais venir soutenir le studio de Montréal et a ainsi fait part de sa joie et sa fierté de pouvoir participer à un si beau projet.

Pour rappel, Ubisoft avait décidé il y a de cela quelques temps, de rapatrier le développement du jeu à Ubisoft Montréal et de lui confier ainsi ce projet. En effet, présent sur la table de Ubisoft, le Remake de Prince of Persia : Les Sables du Tempss of Time, avait pris du plomb de l’aile. Plusieurs retards avaient ainsi été constatés et Ubisoft souhaitait redonner le projet à Montréal pour se donner les moyens de rapidement offrir ce jeu demandé par beaucoup de joueurs.

Avec désormais deux studios aux commandes, il semble clair que ce remake va connaître un vrai coup d’accélérateur dans les prochains mois.

Ubisoft Toronto is joining the development of the remake of Prince of Persia: The Sands of Time!



We’re excited to rewind time and bring our studio’s creativity, expertise and updated tech to refresh this beloved classic with our partners at @UbisoftMTL. pic.twitter.com/kksyihIjKG