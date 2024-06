DOOM: The Dark Ages débarque en 2025

Lors du Xbox Games Showcase, l’annonce tant attendue de DOOM: The Dark Ages a été faite. Celle-ci marque le retour de la légendaire série de tir. Ce nouvel opus suit les traces de DOOM (2016) et DOOM Eternal, tous deux acclamés par la critique, et représente le troisième volet officiel de la série DOOM moderne. Un troisième volet donc la sortie est prévue pour 2025.

Le développement de DOOM: The Dark Ages a débuté il y’a 4 ans. Le jeu promet de pousser encore plus loin les limites de l’action et de l’intensité. Des caractéristiques qui ont fait la renommée de la franchise. Les joueurs pourront plonger dans cette nouvelle aventure sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC à sa sortie officielle.

Dans DOOM: The Dark Ages, les joueurs incarneront le Slayer. Un guerrier légendaire équipé d’une arme surpuissante. Développé par le studio ID Software, le jeu utilisera leur dernier moteur de jeu idTech. Cette fois-ci, l’action se déroule dans un Moyen Âge sombre et maléfique, où le Slayer devra affronter des hordes de démons dans une guerre sans précédent contre les enfers.