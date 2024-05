Dragon Age: Dreadwolf : Le retour en 2025?

Electronic Arts a récemment dévoilé son plan de sortie pour l’année fiscale 2024-2025, et les amateurs de jeux vidéo peuvent s’attendre à une surprise de taille au premier trimestre 2025. En effet, le célèbre journaliste Jeff Grubb a révélé que l’un des deux jeux prévus pour cette période n’est autre que Dragon Age: Dreadwolf, un titre très attendu qui fait parler de lui depuis plus de 6 ans.

Le jeu, qui a été annoncé il y a plusieurs années déjà, est enfin prêt à être présenté au public. Selon les informations divulguées, la présentation officielle devrait avoir lieu au cours de l’été, ce qui laisse présager un lancement imminent.

Dragon Age: Dreadwolf marque le retour de la saga Dragon Age, une série de jeux de rôle épique développée par BioWare. Les fans ont longtemps espéré une suite à Dragon Age: Inquisition, qui a été salué à la fois par la critique et les joueurs pour son histoire immersive, ses personnages mémorables et son gameplay captivant.

Le nouvel opus, Dreadwolf, promet d’apporter son lot de nouveautés et d’améliorations, tout en restant fidèle à l’esprit de la série. Les détails sur l’histoire et le gameplay sont encore rares, mais les attentes sont élevées compte tenu du succès des précédents titres.

Dragon Age: Dreadwolf devrait être accompagné d’un autre jeu, décrit comme un titre “partenaire”, ce qui laisse entendre qu’il s’agira probablement d’un jeu indépendant publié sous la bannière EA Originals.

En attendant la présentation officielle et la sortie du jeu, les fans de la série peuvent déjà se réjouir de retrouver l’univers fantastique de Dragon Age et de se plonger à nouveau dans une aventure épique remplie de mystères, de dangers et de magie.