Dragon Age the Veilguard: Bioware cherche la source des fuites des ventes

Dragon Age: The Veilguard a connu un lancement difficile. Le jeu souffre d’un accueil plutôt tiède de la part des joueurs et des préventes décevantes. Depuis sa sortie, le jeu n’a réussi à écouler que 500 000 copies au cours de sa première semaine. Un chiffre bien en dessous des attentes. Les critiques se sont multipliées, soulignant des problèmes de conception et de gameplay, et les chiffres de vente ont alimenté les spéculations.

En parallèle, des rumeurs ont émergé, suggérant que BioWare menait une enquête interne pour identifier la source de la fuite qui a révélé les ventes faibles de The Veilguard.

Selon un YouTuber bien connu, Smash JT, BioWare aurait pris des mesures pour savoir qui était derrière cette fuite. En plus de cela, il a été rapporté que plus de 30 000 demandes de remboursement ont été effectuées par les joueurs insatisfaits. Cependant, l’attention du studio semble plus concentrée sur l’identification des “mouchards” que sur la résolution des problèmes internes, ce qui a alimenté des critiques sur une ambiance de travail toxique et une gestion déficiente.

D’un autre côté, BioWare a affirmé que le jeu avait atteint un million de ventes, un chiffre qui, bien qu’il puisse sembler plus positif, reste modeste au regard du budget colossal et des ambitions de The Veilguard. Cependant, le faible nombre de ventes continue de soulever des questions sur l’ampleur de son échec commercial. D’autres rapports ont même suggéré que près de 50 % des joueurs avaient abandonné le jeu moins de 10 jours après sa sortie.

À ce jour, BioWare n’a pas commenté officiellement l’enquête interne ni la situation des ventes, mais Smash JT prédit que l’entreprise finira par publier les chiffres réels dans les semaines à venir. Reste à voir si ces chiffres seront suffisants pour redresser la situation ou si The Veilguard marquera un échec retentissant pour le studio.