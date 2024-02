Dragon Ball FighterZ arrive sur Xbox Series et PS5 !

Dragon Ball FighterZ, le jeu de combat développé par Arc System Works, s’apprête à débarquer sur Xbox Series et PS5. L’utilisateur DbsHype, spécialiste et reporter pour l’actualité manga/anime, a révélé l’arrivée d’une version next-gen du jeu. Sorti à l’origine en janvier 2018, Dragon Ball FighterZ a immédiatement captivé les joueurs par sa fidélité graphique à l’anime original et ses combats dynamiques en 2D.

Dans ce jeu, les joueurs peuvent former des équipes de trois personnages parmi un large choix de combattants de la franchise Dragon Ball. Dragon Ball FighterZ est réputé pour son système de combat accessible mais profond, offrant des mécaniques innovantes telles que les attaques spéciales, les combos aériens et les transformations puissantes.

En plus de son gameplay solide, Dragon Ball FighterZ propose un mode histoire captivant, des combats en ligne compétitifs et des mises à jour régulières qui ont contribué à sa renommée parmi les fans de la série et les amateurs de jeux de combat. Avec cette nouvelle version sur Xbox Series et PS5, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience encore plus immersive grâce à des graphismes en 4K, bien que les détails spécifiques des améliorations n’aient pas encore été révélés.

En résumé, Dragon Ball FighterZ s’apprête à revivre sur les consoles de nouvelle génération, offrant aux fans une occasion idéale de se replonger dans l’univers de Dragon Ball Z avec des graphismes et un gameplay encore plus époustouflants.