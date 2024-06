Dragon Ball GT présent dans Dragon Ball Sparking Zero ? 

C’est l’un des opus de la longue série Dragon Ball qui n’a pas vraiment été chouchouté ces dernières années. Certains le décrivent même comme n’étant pas un « vrai » Dragon Ball. Mais si tout ceci prenait bientôt fin ?

En effet, Dragon Ball GT pourrait être présent dans Dragon Ball Sparking Zero. En effet, c’est lors d’une présentation de l’Anime Riverside 2024 que le doubleur anglais de Sangoku a, maladroitement, révélé l’information. Ce dernier expliquait qu’il était compliqué par moment de changer quelque peu la voix de son personnage lors de ces différentes transformations, et notamment celle de Super Saiyan 4. Une transformation uniquement disponible dans Dragon Ball GT et qui indique clairement que cet opus fera bien partie du jeu.

Reste à savoir sous quelle forme et si les personnages de cet opus seront présents Day One ou qu’il faudra attendre un futur DLC pour les voir apparaitre. En effet, Bandai Namco ayant déjà annoncé que le jeu bénéficiera de plusieurs DLC, les craintes des joueurs de ne pas voir certaines transformations à la sortie du jeu sont bien justifiées.

Pour rappel, Dragon Ball Sparking Zero sortira le 11 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.