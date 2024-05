Dragon Ball Sparking Zero: 20 personnages de plus dévoilés

C’est aucun doute le jeu le plus attendu par les fans de Dragon Ball. En effet, Dragon Ball Sparking Zero est l’un des titres qui fait le plus trépigner d’impatience tous les fans de la saga. Bandai Namco l’a bien constaté et dévoile peu à peu de nouveaux trailers. Les joueurs ont d’ailleurs à un nouvel aperçu du jeu aujourd’hui.

La nouvelle bande-annonce de Dragon Ball : Sparking ! Zero, publiée aujourd’hui, a révélé une mise à jour importante du roster du jeu. En effet, plus de 20 nouveaux personnages ont été ajoutés, tous centrés sur un thème spécifique à savoir les fusions des personnages.

Ces personnages, qui ont un partenaire de fusion et leurs fusions correspondantes, offrent une nouvelle dynamique de gameplay. Que ce soit à travers une danse ou à l’aide des fameuses boucles d’oreilles Pothala, chaque guerrier fusionné a ses propres méthodes et compétences.

Les nouveaux venus dans Dragon Ball Sparking Zero

Parmi les nouveaux personnages, on trouve des noms familiers aux fans de Dragon Ball. Gotenks, Vegito et Gogeta sont présents, chacun avec leurs transformations Super Saiyan respectives. De plus, des personnages comme Kefla et Zamasu fusionné font leur apparition, ajoutant encore plus de diversité au roster.

L’ajout de ces nouveaux personnages à Dragon Ball : Sparking ! Zero montre l’engagement de Bandai Namco et Spike Chunsoft à offrir une expérience de jeu riche et variée. Cependant, le studio n’a toujours pas dévoilé de date de sortie or que c’est, sans aucun doute, l’information la plus attendue par tous les joueurs.

Les nouveaux personnages dévoilés

1. Trunks (Enfant)

2. Trunks (Enfant), Super Saiyan

3. Goten

4. Goten, Super Saiyan

5. Caulifla

6. Caulifla, Super Saiyan 2

7. Kale

8. Kale, Super Saiyan

9. Gotenks

10. Gotenks, Super Saiyan

11. Gotenks, Super Saiyan 3

12. Kefla

13. Kefla, Super Saiyan

14. Kefla, Super Saiyan 2

15. Vegito

16. Vegito, Super Saiyan God Super Saiyan

17. Gogeta (Super)

18. Gogeta (Super), Super Saiyan

19. Gogeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

20. Fused Zamasu

21. Zamasu fusion