Dragon Ball : Sparking! ZERO – La question du casting divise les fans

Dragon Ball : Sparking! ZERO, le jeu très attendu de la franchise Dragon Ball, suscite déjà des discussions animées parmi les fans, notamment en ce qui concerne le casting des personnages. Le dernier trailer, mettant en scène un affrontement épique entre Goku et Vegeta, a captivé les joueurs, mais une question persiste : qu’en est-il du roster complet du jeu ?

Selon le dernier aperçu dévoilé lors du Dragon Ball Battle Hour 2024, le jeu promet un nombre impressionnant de 164 combattants différents. Cependant, jusqu’à présent, seules des figures de Dragon Ball Z et Super ont été présentées à l’écran, laissant les fans se demander si des personnages de Dragon Ball GT et des films seront inclus.

Les producteurs du jeu, Jun Furutani et Ryo Mito, ont partagé des informations cruciales lors d’une discussion sur X (anciennement Twitter) avec les utilisateurs SofianLeGEEK et Yekais. Ils ont confirmé que le casting de Dragon Ball GT et des films serait potentiellement ajouté au jeu, mais avec une réserve importante : il pourrait s’agir de contenu téléchargeable (DLC) plutôt que de faire partie du roster de base.

Cette décision a immédiatement suscité des réactions mitigées parmi les fans. Certains craignent de devoir débourser de l’argent supplémentaire pour accéder à des personnages emblématiques de Dragon Ball GT. Cependant, Furutani et Mito ont souligné que rien n’est encore confirmé et que la situation est en cours de discussion.

Actuellement, le roster révélé de Dragon Ball : Sparking! ZERO est déjà diversifié, comprenant différentes versions de Vegeta et Goku, totalisant 24 combattants. Des personnages emblématiques tels que Gogeta, Vegetto et Gotenks seront également inclus dès le lancement, sans nécessité de DLC, offrant aux joueurs une variété d’options de combat.