Dragon Ball: Sparking! ZERO sur Nintendo Switch 2 ? Une classification saoudienne relance les rumeurs

Une classification par l’Autorité générale de régulation des médias d’Arabie saoudienne vient de relancer les spéculations autour d’une version Nintendo Switch 2 de Dragon Ball: Sparking! ZERO. Le jeu de combat de Bandai Namco, sorti en octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, pourrait ainsi débarquer sur la console hybride dès cette année, selon les indices partagés par l’organisme.

Dans un communiqué traduit, l’autorité saoudienne évoque explicitement une version « Nintendo Switch 2 » du titre, classée 12+ pour ses « batailles en 3D » et ses « scénarios variables selon les choix des joueurs ». Bien que Bandai Namco n’ait pas confirmé l’information, cette classification officielle suggère un portage en cours, probablement annoncé dans les prochains mois.

Un défi technique pour la Switch 2 ?

Si Dragon Ball: Sparking! ZERO est acclamé pour son gameplay dynamique et ses graphismes spectaculaires, son arrivée sur Switch 2 poserait un défi d’optimisation. Le jeu, conçu pour les consoles next-gen et PC, repose sur des effets visuels denses et des environnements destructibles. Cependant, la puissance supposée de la Switch 2, couplée au DLSS de NVIDIA, pourrait permettre une adaptation viable, même avec des concessions graphiques.

Reste à savoir sous quel format le titre arriverait. Les récentes Game-Key Cards de Nintendo, hybrides entre physique et digital (nécessitant un téléchargement complet), sont une option probable. Une solution qui éviterait de sacrifier du contenu, comme le redouté Code In A Box (cartouche vide).

Un rêve pour les fans nomades

Pour les joueurs, cette annonce potentielle est une excellente nouvelle. Dragon Ball: Sparking! ZERO, salué comme un « rêve devenu réalité » pour les adeptes de la franchise, propose plus de 160 personnages et des combats épiques reprenant les arcs cultes de l’œuvre d’Akira Toriyama. Le titre inclurait également les DLC déjà publiés, comme le Character Pack 1 et le pack dédié à Dragon Ball Daima.

Bandai Namco, actuellement focalisé sur le support post-lancement, pourrait profiter de cette version pour élargir son audience. Alors que la Switch 2 accueille déjà des titres ambitieux (Cyberpunk 2077, Elden Ring), Sparking! ZERO s’ajouterait à une liste de jeux prouvant les capacités techniques de la console.

Une annonce officielle lors d’un prochain Nintendo Direct semble plausible. En attendant, les fans peuvent marquer d’un cercle rouge la fin d’année 2025 dans leurs calendriers.