DRAGON BALL: Sparking! Zero – Un Second Trailer Explosif

Bandai Namco vient de dévoiler le deuxième trailer tant attendu de DRAGON BALL: Sparking! Zero lors de la Games Battle Hour, confirmant ainsi la promesse d’une continuité avec la trilogie bien-aimée Budokai Tenkaichi. Ce nouvel opus, développé sous Unreal Engine 5 et prévu pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC, promet une expérience de jeu à la hauteur des attentes des fans.

Le trailer met en lumière les deux icônes incontestées de la saga Dragon Ball, Son Goku et Vegeta, qui s’engagent dans des affrontements épiques à travers les différents arcs de la série. Les fans peuvent se réjouir de voir les transformations emblématiques revenir en force, avec des moments clés tels que la métamorphose en gorille géant et l’introduction des formes du Super Saiyan Blue issues de Dragon Ball Super.

Les Transformations, Un Retour Attendu

Au-delà du duel entre Son Goku et Vegeta, le trailer souligne l’importance des transformations, un élément clé de la série Sparking!. Les passionnés peuvent s’attendre à des combats dantesques et à des séquences épiques alors que les deux Saiyans déchaînent tout leur potentiel. Cette mise en avant des transformations laisse entrevoir une expérience de jeu fidèle à l’essence de la franchise.

Un Catalogue Gigantesque en Perspective

Le site officiel de Bandai Namco a récemment dévoilé la liste des 24 premiers personnages confirmés, parmi lesquels figurent différentes formes de Goku et Vegeta. En ajoutant ceux déjà aperçus dans la première bande-annonce, tels que Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo, Mister Satan, Trunks (adulte), C-17, C-18, Cell, Freezer, Majin Boo, Jiren, Bergamo et Broly (DBS), le jeu compte déjà 164 emplacements sur son catalogue.

Comparé au légendaire Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, qui proposait 97 personnages jouables et 161 formes, DRAGON BALL: Sparking! Zero promet un catalogue historique. Cette abondance de personnages offre une diversité de styles de combat et de stratégies, faisant de ce jeu un incontournable pour les amateurs de l’univers Dragon Ball.

Attente Anticipée pour une Date de Sortie

Malgré toutes ces informations alléchantes, la date de sortie de DRAGON BALL: Sparking! Zero reste un mystère. Les fans devront patienter avant de pouvoir plonger dans cet univers explosif, mais l’attente promet d’être récompensée par une expérience de jeu exceptionnelle.