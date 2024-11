Dragon Quest III HD-2D Remake réussit un super lancement !

Dragon Quest III HD-2D Remake marque déjà son histoire. Disponible depuis le 14 novembre, le jeu a su capter l’attention des joueurs. Le jeu a rapidement battu des records sur Steam. Avec des chiffres atteignant plus de 45 000 joueurs simultanés, le titre solo réussit un bel exploit. Un exploit le plaçant comme le jeu de Square Enix avec le plus grand nombre de joueurs actifs en même temps sur la plateforme.

Ce remake ne se contente pas de rafraîchir un classique. Il réinvente un jeu culte de manière spectaculaire. Dragon Quest III est une préquelle aux deux premiers jeux de la saga, et son nouveau style visuel en HD-2D est un régal pour les yeux. Ce n’est pas qu’une simple amélioration graphique. Loin de là! De nouvelles fonctionnalités font également leur apparition tout en restant fidèles à l’essence du jeu original. Tout ceci fait ainsi, pour le moment, le succès du jeu.

De plus, un autre aspect a contribué à son succès, à savoir l’énigme lancée par Yuji Horii, le créateur de la série. Il a suggéré que les joueurs qui suivent l’ordre précis de la trilogie Dragon Quest HD-2D découvriront une surprise. Bien que l’on ne sache pas exactement ce que cela implique, cette promesse a excité les fans, renforçant ainsi l’anticipation autour du jeu.

Le succès n’est pas juste une question de chiffres. Dragon Quest III HD-2D offre une expérience de jeu riche. L’exploration est plus libre, le gameplay est affiné, et l’histoire reste fidèle à celle du jeu original. Les joueurs retrouvent ce qui a fait de Dragon Quest une légende, tout en profitant des améliorations modernes.

Avec un pic de 45 357 joueurs simultanés, le jeu a désormais un nouveau record chez Square Enix. Cette performance place la barre très haut pour l’avenir de la saga. Dragon Quest XII pourrait bien battre ces records et offrir une expérience encore plus grande. Cependant, il va falloir que le jeu soit à la hauteur des attentes. Des attentes, notamment en termes de gameplay et d’histoire.

En clair, Dragon Quest III HD-2D Remake n’est pas qu’une simple réédition. C’est un hommage à l’un des plus grands classiques du RPG, modernisé avec brio.