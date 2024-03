Dragon’s Dogma 2 : Nouveautés à venir !

Capcom a dévoilé les mises à jour prévues pour Dragon’s Dogma 2, récemment sorti.

La grande nouveauté est l’ajout de la possibilité de commencer une nouvelle partie même si des données de sauvegarde existent déjà. À noter que cette option manque actuellement dans Dragon’s Dogma 2, bien que des moddeurs l’aient déjà ajoutée de force dans la version PC.

De plus, Capcom prévoit d’augmenter le nombre d’objets Art of Metamorphosis disponibles dans les guildes de pions à 99. L’Art of Metamorphosis permet de modifier l’apparence de votre personnage et fait partie des microtransactions disponibles dès le premier jour, que Capcom vend actuellement contre de l’argent réel.

En ce qui concerne Dragon’s Dogma 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S, diverses options graphiques et de performance seront ajoutées, notamment un interrupteur pour activer ou désactiver le flou de mouvement et le ray tracing. De manière cruciale, Capcom permettra de choisir entre un taux de rafraîchissement variable ou un maximum de 30 images par seconde. Les joueurs ont critiqué le taux de rafraîchissement de Dragon’s Dogma 2, que Capcom a attribué à la charge sur les processeurs due au grand nombre de PNJ. Il est à noter que Capcom a déclaré que l’activation ou la désactivation du flou de mouvement et du ray tracing n’améliorera pas significativement le taux de rafraîchissement du jeu, mais des améliorations significatives sont prévues à l’avenir.

“To all Dragon’s Dogma 2 players!” a déclaré Capcom dans son communiqué. “Nous prévoyons de publier des correctifs incluant les mises à jour et les corrections suivantes dans un avenir proche, et nous les diffuserons dès qu’ils seront prêts à être distribués sur chaque plateforme. Merci pour votre patience et votre soutien!”

Malgré une controverse autour des microtransactions et une réaction négative quant aux performances du jeu, en particulier sur PC, Dragon’s Dogma 2 est le plus grand lancement pour un jeu solo de Capcom sur Steam, avec un impressionnant pic de 228 585 joueurs simultanés le week-end dernier.