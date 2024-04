Dragon’s Dogma II propulse Capcom vers de nouveaux sommets

Suite au lancement réussi de Dragon’s Dogma II, Capcom a récemment annoncé une révision à la hausse de ses prévisions fiscales. Cette décision intervient dans un contexte où d’autres acteurs de l’industrie, tels que Koei Tecmo, ont été contraints de revoir à la baisse leurs propres prévisions en raison de résultats commerciaux décevants.

En effet, Koei Tecmo a récemment annoncé une réduction de ses prévisions fiscales, avec une baisse de 28 % des bénéfices, principalement en raison de ce qui semble être une déception commerciale pour leur jeu Rise of the Ronin. De plus, des problèmes de performance ont été signalés pour leur jeu Wo Long : Fallen Dynasty, contribuant à cette révision à la baisse.

En revanche, du côté de Capcom, la situation est tout autre. L’éditeur a enregistré un démarrage “favorable” pour Dragon’s Dogma 2, ce qui a contribué à une augmentation de ses prévisions. En plus de cela, Capcom a également connu un grand succès avec les promotions sur son catalogue existant, contribuant ainsi à renforcer ses résultats financiers.

Ainsi, Capcom a décidé de réviser à la hausse ses prévisions, augmentant ses bénéfices de manière significative. Initialement prévu à environ 835 millions d’euros, le chiffre d’affaires prévu par Capcom est désormais estimé à environ 910 millions d’euros.

Pour les prochains mois, Capcom prévoit de publier un rapport complet le 9 mai, suivi de près par une mise à jour sur ses chiffres de ventes de jeux. De plus, l’entreprise se prépare pour la nouvelle année fiscale avec le lancement de Kunitsu-Gami : Path of the Goddess et un remaster de Monster Hunter Stories. Ces annonces marquent le début d’une année prometteuse pour Capcom, qui prévoit également le lancement de Monster Hunter Wilds en début 2025.