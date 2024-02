Du nouveau contenu pour Prince of Persia The Lost Crown

Sorti le 15 janvier sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch, Prince of Persia the Lost Crown promet du nouveau contenu. Mounir Radi, réalisateur du jeu, a exprimé sa gratitude envers la communauté pour ses retours positifs. Ce dernier également annoncé l’intention d’Ubisoft Montpellier de récompenser les joueurs avec du nouveau contenu.

Des mises à jour gratuites seront ainsi déployées dans les prochains mois pour Prince of Persia The Lost Crown. Mouni Radi a indiqué qu’une de ces mises à jour devrait arriver très bientôt, ajoutant de nouveaux modes de jeu. Pour le moment, les détails sont gardés secrets pour préserver l’effet de surprise.

Pour rappel, le jeu avait reçu des critiques positives, avec une note de 86 sur Metacritic. Sur notre site, il a obtenu une note de 18/20, soulignant ainsi la qualité.