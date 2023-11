SEGA prévoit un projet révolutionnaire : le Super Game de 800 millions de dollars

SEGA prépare un projet ambitieux et révolutionnaire baptisé “Super Game”. Ce concept, encore entouré de mystère, vise à transcender les limites des jeux traditionnels en créant une expérience unique et immersive. Dans cet article, nous vous dévoilerons les dernières informations sur ce projet énigmatique, y compris son budget colossal de plus de 800 millions de dollars et sa fenêtre de sortie prévue pour 2026. De plus, nous expliquerons les quatre critères fondamentaux que SEGA a fixé pour ce projet Super Game.

Le concept du “Super Game” par SEGA

Le “Super Game” de SEGA est un projet d’envergure qui promet de repousser les frontières du monde du jeu vidéo. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’un unique jeu extraordinaire, mais plutôt d’une série de titres AAA qui formeront un ensemble cohérent. Selon SEGA, un “Super jeu” est conçu pour dépasser les limites des jeux traditionnels en créant une expérience unique pour les joueurs.

L’aspect le plus intrigant de ce concept réside dans le fait que chaque titre au sein du Super Game sera différent et ira au-delà du simple cadre du jeu vidéo. SEGA mentionne explicitement son intention de construire un pont entre les joueurs, les streamers qui diffusent des jeux et les téléspectateurs. Cela soulève de nombreuses questions sur la manière dont cette expérience inédite sera structurée et quelles seront les interactions entre ces trois groupes.

Budget colossal et fenêtre de sortie

Le projet Super Game de SEGA est loin d’être une entreprise modeste. Selon les informations disponibles, SEGA prévoit d’investir plus de 800 millions de dollars dans ce projet. Ce budget massif suggère l’ampleur de l’ambition de l’entreprise japonaise pour révolutionner l’industrie du jeu.

Cependant, les joueurs devront patienter encore quelques années avant de mettre la main sur ce projet innovant. La fenêtre de sortie annoncée se situe au plus tôt en 2026. Bien que cela puisse sembler loin, SEGA se montre confiant quant à cette échéance, puisqu’elle l’a partagée avec ses investisseurs dans un document officiel.

Les quatre critères du projet Super Game

Pour réussir, le projet Super Game de SEGA doit répondre à quatre critères fondamentaux, selon l’entreprise japonaise :

Jeux multiplateforme : Les titres du Super Game seront disponibles sur plusieurs plates-formes, permettant aux joueurs de différentes consoles et de PC de profiter de cette expérience unique. Traduits dans plusieurs langues : Pour toucher un public mondial, SEGA s’engage à localiser les jeux du Super Game dans plusieurs langues, offrant ainsi une accessibilité internationale. Sortie mondiale simultanée : SEGA vise à créer une expérience mondiale en lançant tous les titres du Super Game en même temps dans le monde entier. Cela garantira que tous les joueurs, quelle que soit leur localisation, puissent se plonger dans ce projet en même temps. Statut de AAA : Chaque jeu inclus dans le Super Game doit répondre aux normes de qualité AAA, ce qui signifie qu’ils offriront des graphismes de pointe, un gameplay innovant et une immersion exceptionnelle.

Le projet Super Game de SEGA promet d’être un tournant majeur dans l’industrie du jeu vidéo. Avec un budget colossal, une fenêtre de sortie prévue pour 2026 et un engagement envers les quatre critères clés, SEGA se prépare à redéfinir les normes du divertissement interactif. Bien que les détails restent encore flous, les joueurs du monde entier ont hâte de découvrir ce que le “Super Game” leur réserve et comment il changera la manière dont nous jouons aux jeux vidéo.