Elden Ring : Le DLC Shadow of the Erdtree se dévoile enfin !

Près d’un an après son annonce, les attentes des fans de FromSoftware vont enfin être comblées. Les derniers mois ont été riches en indices et fuites concernant la sortie imminente du DLC Shadow of the Erdtree, ou L’ombre de l’Arbre-monde, pour Elden Ring. Les rumeurs se sont intensifiées ces dernières semaines, notamment avec la publication de visuels de manettes par un revendeur, prévues pour accompagner la sortie de l’extension en février 2024. De plus, un dossier pour un contenu téléchargeable a été repéré sur SteamDB, récemment mis à jour, et PureArts a teasé un objet de collection lié au jeu. Malgré l’absence de nouvelles lors du dernier State of Play et la fin du mois qui approche, les espoirs des joueurs semblaient s’amenuiser quant à une quelconque annonce officielle.

Cependant, la patience des fans a été récompensée, car nous aurons enfin un premier aperçu du DLC dans quelques heures seulement ! Bandai Namco vient en effet d’annoncer que la bande-annonce de révélation du gameplay de Shadow of the Erdtree sera diffusée ce mercredi 21 février 2024 à 10h00. Le flux vidéo a déjà été partagé, et il a été précisé que cette présentation durera 3 minutes, promettant une révélation intense et immersive. Les joueurs peuvent donc s’attendre à découvrir de nouveaux environnements, ennemis, et peut-être même une date de sortie officielle.