Elden Ring: Shadow of the Edtree s’offre un ultime trailer

Plus que quelques heures avant la sortie officielle du DLC Elden Ring: Shadow of the Edtree. Quoi de mieux pour faire monter la hype des joueurs qu’un dernier trailer spectaculaire. Celui-ci permet notamment de découvrir certaines zones du jeu ainsi que plusieurs ennemis que vous serez amenés à affronter.

Attendu au tournant, le jeu a déjà séduit les médias et les créateurs de contenu grâce auxquels il a récolté la note de 95 sur MetaCritic. Une note qui lui a permis ainsi de devenir le jeu le mieux noté de de cette année sur la plateforme. Pour le moment seulement, car seuls 58 avis ont été publiés jusqu’à présent.

Pour rappel, Elden Ring: Shadow of the Edtree est déjà accessible en pré-téléchargement sur toutes les consoles où il sera disponible, mais ne sera bien évidemment jouable que le 21 juin.