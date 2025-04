The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Une décision divise !

Alors que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered cartonne sur Steam avec plus de 180 000 joueurs simultanés dès son lancement, Bethesda essuie les critiques pour une décision surprenante. Le remaster n’est pas officiellement compatible avec les mods. Une annonce décevante pour les fans, habitués à l’écosystème moddable des Fallout et Skyrim… mais qui n’a pas empêché les bidouilleurs de s’en donner à cœur joie.

Un choix incompris, une communauté débrouillarde

Dans le FAQ officiel du jeu, Bethesda a confirmé que les mods ne seraient pas supportés sur cette version remasterisée, contrairement aux précédents titres du studio. Une décision d’autant plus étonnante que les joueurs PC ont déjà trouvé une astuce : utiliser The Elder Scrolls Construction Set, l’outil de modding original de 2006, pour modifier les fichiers du remaster.

Sur Reddit et Nexus Mods, les créateurs ont déjà publié des mods, comme le Ahegao Short Sword (une épée… au design particulier), prouvant que la passion de la communauté dépasse les limitations techniques. « C’est typique des joueurs d’Oblivion : ils contournent les obstacles pour personnaliser leur expérience », commente un utilisateur sur le forum.

Consoles lésées, PC en fête

Si les joueurs PC peuvent (difficilement) modder le jeu, les possesseurs de PS5 et Xbox Series X|S n’ont pas cette chance. Bethesda n’a pas expliqué son refus d’intégrer un système de mods, comme celui de Skyrim ou Fallout 4. Pourtant, le studio a récemment collaboré avec les créateurs de Skyblivion, le mod fan qui remasterise Oblivion dans le moteur de Skyrim, en leur offrant des clés du remaster.

Un succès malgré tout

Malgré la polémique, Oblivion Remastered s’impose comme un carton commercial. Sur Steam, il cumule des avis « très positifs » et atteint des pics de fréquentation records. Les joueurs saluent la fidélité au matériel d’origine et les améliorations graphiques, même si certains regrettent des bugs résiduels et des temps de chargement longs.

La question reste ouverte : Bethesda reviendra-t-elle sur sa décision ? Pour l’instant, le studio se contente de regarder la communauté agir… et prouver, une fois de plus, que le modding est l’ADN même des Elder Scrolls.