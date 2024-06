Elden Ring : Shadow of the Erdtree en tête sur MetaCritic

Il était attendu et semble ne pas avoir déçu. Les médias et les créateurs de contenu ont eu l’occasion de tester le DLC d’Elden Ring. Visiblement, ils semblent avoir été époustouflés par ce qu’ils ont vu. Nous n’avons malheureusement pas pu vous proposer de test de ce DLC faute d’avoir pu effectuer un test du jeu. Un pré-requis pour pouvoir tester le jeu, chose qui est parfaitement compréhensible.

Ceux ayant ainsi pu tester le jeu ont délivré des notes tout simplement excellentes, voire même parfaites. Entre les 5/5 encore les 20/20, Elden Ring : Shadow of the Erdtree caracole désormais en tête sur Metacritic. Il vient ainsi de dépasser un certain Final Fantasy VII Rebirth sur cette année, mais pas que. Le DLC vient tout simplement de devenir le jeu le mieux noté toutes années confondues sur la plateforme.

Il reste désormais le plus important à savoir : l’avis des jeux pour se faire une idée claire sur ce qu’offre le jeu.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree sort ce 21 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC. Vous pourrez pré télécharger le jeu 48 heures avant sa sortie officielle.