Elden Ring: Shadow of the Erdtree – L’extension tant attendue arrive cet été

Depuis sa sortie il y a deux ans, Elden Ring continue de captiver les joueurs avec son univers fascinant et son gameplay exigeant. Et maintenant, les fans peuvent se préparer à plonger encore plus profondément dans cette aventure épique, car l’extension très attendue, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a enfin une date de sortie officielle: le 21 juin.

Annoncée à travers une vidéo de présentation captivante publiée le mercredi 21 février, l’extension promet d’ajouter de nouveaux éléments passionnants à l’expérience Elden Ring. La bande-annonce de trois minutes offre un aperçu alléchant de ce qui nous attend, avec des paysages magnifiques, des combats intenses et des mystères à découvrir.

Il est intéressant de noter que Shadow of the Erdtree a été officiellement révélé il y a presque un an, par le biais d’une simple image partagée sur Twitter. Depuis lors, les attentes n’ont cessé de monter parmi les fans, qui attendent avec impatience de plonger dans cette nouvelle aventure.

Elden Ring a été élu jeu de l’année en 2022, et il est indéniable que cette extension très attendue continuera à renforcer sa réputation.