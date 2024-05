Elden Ring Shadow of the Erdtree s’offre un nouveau trailer

Elden Ring Shadow of the Erdtree refait parler de lui un mois avant sa sortie le 21 juin prochain sur Xbox Series, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 et PC. En effet, Bandai Namco et FromSoftware ont dévoilé un tout nouveau trailer du prochain gros DLC du meilleur jeu (GOTY) de 2022.

Une annonce surprise de FromSoftware qui a pris tout le monde de court, étant faite trois heures seulement avant le moment prévu pour dévoiler ce trailer.

Ce nouveau trailer vient donner plus de contexte à ce DLC puisque celui-ci concernait cette fois-ci la narration qu’il nous offrira. Ce dernier nous permet ainsi de découvrir un monde de plus en plus sombre et une citadelle en flammes. Sans vous en dire plus, nous laissons découvrir ce que nous racontera Elden Ring Shadow of the Erdtree.