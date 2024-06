Elden Ring Shadow Of The Erdtree victime d’un review bombing

Lorsque l’on joue à un jeu From Software, il semble déplacé de parler de difficulté. C’est une certitude dès la prise en main et les joueurs sont prévenus. Elden Ring fait bien évidemment partie de ces jeux, même si beaucoup parlent d’un jeu plus abordable que certains jeux du studio.

Le studio semble donc avoir voulu, pour son DLC Elden Ring Shadow Of The Erdtree, vouloir relever le niveau. En effet, les joueurs se plaignent de la difficulté du jeu qui semble même injouable pour certains d’entre eux. Les développeurs avaient pourtant prévenu en indiquant à maintes reprises que le DLC serait un gros défi à relever et qu’il valait mieux être préparé. Ces derniers ont donc parfaitement joué franc jeu et personne ne peut dire qu’il a été pris par surprise.

Cependant, ceci n’a pas empêché les joueurs sur Steam de procéder à un véritable « review bombing » en multipliant les avis négatifs. En effet, Elden Ring Shadow Of The Erdtree obtient une évaluation moyenne sur Steam pendant qu’il obtient la superbe note de 95 sur Metacritic. Si le jeu semble plaire aux médias et aux créateurs de contenus, ce n’est pas le même son de cloche chez les joueurs. Ces derniers se plaignent donc de la difficulté du jeu ainsi que de quelques soucis techniques mineurs.

Le studio a cependant mis à disposition des joueurs un guide complet afin de leur permettre de débuter leur aventure dans ce DLC. Un guide qui permettra de mieux affronter les ennemis, mais surtout les boss qui peuvent vous tuer en un ou deux coups.