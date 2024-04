Embracer Group se restructure en trois entités distinctes

Embracer Group se prépare à franchir une étape décisive en finalisant sa restructuration. Cette transformation majeure se traduit par la division de l’entreprise en trois entités distinctes et autonomes, chacune ayant son propre segment de marché et sa propre stratégie de croissance. Cette décision marque un tournant significatif pour Embracer Group, qui cherche à optimiser ses opérations et à renforcer sa position sur le marché.

La première entité, Asmodee Group, se concentrera sur la gestion des jeux de société et de ses propres licences. Forte de son expertise dans ce domaine, Asmodee Group est appelée à jouer un rôle clé dans la stratégie globale d’Embracer Group en offrant une gamme diversifiée de jeux de haute qualité pour les joueurs de tous âges.

La deuxième entité, Coffee Stain & Friends, se consacrera exclusivement aux jeux vidéo A/AA premium ou Free-to-Play. Cette entité vise à consolider sa position sur le marché en proposant des jeux innovants et captivants qui répondent aux attentes des joueurs modernes.

Enfin, la troisième entité, Middle-Earth Enterprises & Friends, se focalisera principalement sur la production de jeux AAA, ainsi que sur la gestion de plusieurs propriétés intellectuelles de renom, dont Le Seigneur des Anneaux. Cette entité représente un pilier crucial de l’offre de divertissement d’Embracer Group, avec des titres très attendus tels que Metro 4 et Kingdom Come : Deliverance II.

Cette restructuration permettra à chaque entité de fonctionner de manière indépendante, tout en bénéficiant du soutien et de l’expertise d’Embracer Group. En se scindant en trois entités distinctes et autonomes, Embracer Group se positionne pour un avenir prometteur, avec une plus grande agilité et une meilleure capacité à répondre aux besoins et aux attentes du marché en constante évolution.