Epic Games: Une énorme fuite annonce l’arrivée de certains gros titres sur PC

Un important leak du magasin Epic Games sur pourrait indiquer l’arrivée de nombreux jeux sur PC. On y retrouve de grands titres très attendus sur PC de la part des plus grands éditeurs. Il s’agit notamment de Red Dead Redemption 1, The Last of Us Part 2 ou encore Rise of the Ronin.

Une fuite donc massive via EpicDB qui est la base données de leur store. Une page qui, depuis cette fuite, est indisponible. En effet, selon plusieurs leakers, cette page contient ainsi plusieurs gros titres devant atterrir sur PC. Des titres développés par les gros studios tels que RockStar Games, Square Enix, Sega ou encore, Bethesda.

La page contenait également de noms de codes pour les jeux à venir sans pour autant révéler leur nom. Est-ce une erreur de l’Epic Store ou uniquement des prévisions? En effet, la page faisait également ressortir des noms de jeux annulés par les studios.

Il sera ainsi donc très difficile de confirmer aujourd’hui que les jeux qui ont fuité sortiront effectivement sur PC. Pour des raisons éthiques, nous avons préféré ne pas ressortir l’intégralité de la liste qui circule déjà sur les réseaux sociaux.