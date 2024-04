Evil Empire dévoile les coulisses de The Rogue Prince of Persia

Evil Empire, le studio derrière le célèbre jeu Dead Cells, est revenu sur l’annoncede The Rogue Prince of Persia. Suite à des fuites présumées, le studio a confirmé que l’idée du jeu existe depuis 2018/2019 et a été présentée à Ubisoft, qui leur a accordé une liberté créative totale pour créer une expérience roguelite unique.

Contrairement à ce que certains pourraient craindre, Evil Empire assure que The Rogue Prince of Persia ne sera pas un simple clone de Dead Cells. Le jeu promet d’introduire plusieurs mécaniques originales, notamment en ce qui concerne les acrobaties, qui sont une marque de fabrique de la franchise Prince of Persia. De plus, le jeu proposera apparemment une narration plus développée, offrant ainsi une expérience immersive aux joueurs.

Pour donner aux joueurs un avant-goût de ce qui les attend, une première vidéo making-of sera publiée prochainement, dévoilant de nouvelles séquences de gameplay. The Rogue Prince of Persia entrera en Early Access sur Steam le mois prochain, permettant ainsi aux joueurs de contribuer à l’amélioration de l’expérience et du contenu du jeu avant sa version finale, qui comprendra également des versions pour consoles.

Cependant, concernant le chara-design, Evil Empire semble indiquer qu’il n’y aura pas de changement majeur par rapport aux fuites initiales, invitant ainsi les fans à accepter les choix artistiques du studio.