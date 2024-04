Fallout: La série relance les jeux !

La saga Fallout est toujours aussi captivante pour les joueurs, et les récentes nouvelles autour de la franchise semblent confirmer son pouvoir d’attraction. Avec l’annonce de la diffusion de l’adaptation sur Prime, la hype autour de Fallout pourrait bien se prolonger. Les effets de cette excitation se font déjà sentir dans l’industrie du jeu vidéo, notamment avec les performances remarquables de Fallout 76 et Fallout 4 sur différentes plateformes.

La semaine dernière, Fallout 76 a enregistré sa meilleure audience sur Xbox depuis 2022, ce qui témoigne d’un regain d’intérêt pour le titre.

Sur Steam, les chiffres sont également très encourageants. Fallout 4 a atteint un pic de 83 000 joueurs, multipliant ainsi son audience habituelle par quatre, une performance qu’il n’avait pas réalisée depuis le début 2016.

De son côté, Fallout 76 a attiré près de 40 000 joueurs en simultané, établissant ainsi un nouveau record de performance sur la plateforme de Valve. Il est intéressant de noter que même si le titre bénéficiait d’une semaine d’essai gratuit, ce niveau de participation reste exceptionnel, dépassant largement les 17 000 joueurs habituels.

Les promotions récentes sur Fallout 4 et Fallout 76 ont également eu un impact significatif sur les ventes. Les deux jeux se sont classés parmi les jeux les plus rentables du week-end, respectivement à la 3e et 6e place.

En outre, d’autres titres de la franchise ont également performé, comme Fallout 4 GOTY, Fallout New Vegas, Fallout Bundle, Fallout 3 GOTY et Fallout 4 VR, se classant respectivement aux 14e, 35e, 42e, 53e et 78e places en termes de revenus générés.

Enfin, les fans peuvent se réjouir de l’arrivée imminente de l’upgrade de Fallout 4, prévue pour le 25 avril. Cette mise à jour apportera notamment le support du 60FPS sur consoles, l’intégration de contenu du Creation Club, ainsi que des améliorations spécifiques pour les PCistes, telles que des options pour les écrans larges et ultra-larges, une compatibilité avec la Steam Deck, et une sortie sur l’Epic Games Store.