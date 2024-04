Far Cry 7 : De nouveaux détails sur le prochain volet

Les amateurs de jeux vidéo peuvent se réjouir : Ubisoft travaillerait actuellement sur Far Cry 7, selon les informations fournies par l’insider Tom Henderson. Si cette nouvelle n’est pas totalement surprenante, les détails récemment dévoilés laissent entrevoir un jeu qui pourrait révolutionner la franchise.

Le jeu se déroulerait sur l’île fictive de Kimsan, située dans la Mer Jaune près de la Corée, et offrirait une expérience narrative immersive. Le joueur incarnerait un personnage dont la famille a été capturée par un mystérieux groupe appelé “Les Enfants de la Vérité”. Pour les sauver, le joueur devrait libérer ses proches un par un. Une nouveauté majeure serait introduite, permettant aux joueurs de choisir l’ordre dans lequel ils souhaitent secourir leurs proches, offrant ainsi une liberté de gameplay inédite dans la série.

Une autre caractéristique intrigante de Far Cry 7 serait la gestion du temps. Les joueurs auraient une limite de 72 heures de jeu, équivalent à 24 heures dans le monde réel, pour mener à bien leur mission. Contrairement aux précédents opus, le temps ne serait pas figé, sauf si le joueur se trouve dans un endroit sûr, forçant ainsi les joueurs à rester concentrés et à éviter toute forme de procrastination.

Des offres d’emploi récentes semblent corroborer l’existence d’un “projet Far Cry” chez Ubisoft Canada. Bien que cela soit une forte probabilité, il est important de noter que d’autres jeux pourraient également être en développement. Selon les rumeurs, Ubisoft travaillerait sur un jeu multijoueur à la manière d’Escape From Tarkow, connu sous le nom de “Project Maverick”, ainsi qu’un possible nouveau spin-off dans l’univers de Blood Dragon.

Pour en savoir plus sur Far Cry 7 et les autres projets d’Ubisoft, les fans devront patienter jusqu’à l’Ubisoft Forward 2024, prévu pour le 10 juin prochain.