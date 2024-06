Final Fantasy IX Remake avance bien !

Final Fantasy 9 Remake est l’un des titres présumés et attendus depuis des années. Une attente qui pourrait être récompensée pour les fans. En effet, il est très probable que Square Enix sorte le jeu plus tôt que prévu car le développement progresse bien selon les dernières informations.

C’est du moins ce qu’a déclaré le célèbre leaker Midori sur la plateforme X il y a quelques heures. Le mois dernier, après diverses affirmations d’autres leakers, Midori a affirmé que le remake était déjà en cours de développement. Par la suite, aucun détail supplémentaire n’a été partagé le mois dernier. Cependant le leaker a maintenant fourni plus d’informations sur le remake présumé. Il a ainsi indiqué que le développement avait été initialement externalisé. Cependant, Square Enix, pas satisfait de l’avancement du projet, a décidé de rapatrier le développement en interne.

Le leaker n’a pour le moment pas avancé de date de sortie mais indique que le développement du jeu se déroule bien. Il avance même qu’il pourrait être lancé avant la fin de l’exercice financier actuel de Square Enix. Un exercice fiscal qui se termine le 31 mars 2025.

« Le développement de ce titre a beaucoup progressé maintenant, mais je n’ai aucune information confirmée sur le titre ou une période de sortie pour le moment. Ce titre pourrait sortir avant la fin de cet exercice financier, mais je ne suis pas sûr. »

Bien qu’il soit possible que le jeu Final Fantasy 9 Remake, qui serait un titre multiplateforme, soit présent au Xbox Showcase dimanche, le leaker conseille de rester plutôt mesuré concernant une éventuelle annonce.

The Final Fantasy IX remake is still in development. It is a title that was not cancelled in the restructure of SQEX during this fiscal year.



According to conversations, the title was originally outsourced to another developer. But SQEX was not satisfied and development shifted.