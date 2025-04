Final Fantasy IX : un remake à l’horizon ? Square Enix joue avec la nostalgie des fans

C’est un doux mélange d’excitation et d’impatience qui agite la communauté des joueurs depuis quelques jours. Alors que Final Fantasy IX s’apprête à fêter ses 25 ans, Square Enix multiplie les signaux. Des signaux qui laissent entrevoir l’annonce tant attendue d’un remake. Entre clins d’œil cryptiques et promesses voilées, l’éditeur japonais semble savamment doser le suspense, comme un magicien préparant son plus grand tour.

Quand les réseaux sociaux parlent aux nostalgiques

Tout a commencé par un tweet. Sur X, le compte officiel de Square Enix a partagé une image tirée du jeu, accompagnée d’une réplique gravée dans la mémoire collective : « Mes souvenirs feront partie du ciel ». Ces mots, prononcés par Vivi – ce petit mage noir au cœur immense –, ont immédiatement enflammé les forums. « Ceux qui savent, savent », ajoute malicieusement le message, ponctué d’émojis en larmes. Un hommage qui n’a rien d’anodin. Pour des millions de joueurs, cette phrase résume l’essence même de FFIX : une quête existentielle, des amitiés indéfectibles et cette mélancolie douce-amère qui colle à la peau bien après la fin du crédits.

25 ans après, l’héritage reste vivant

Difficile de croire qu’un quart de siècle s’est écoulé depuis l’aventure de Zidane et Garnet sur PS1. Pourtant, le RPG de Hiroyuki Ito n’a pas pris une ride. Sa réputation de « Final Fantasy des puristes », mêlant humour, poésie et profondeur philosophique, n’est plus à faire. Preuve de cet attachement persistant : le site anniversaire lancé en mars par Square Enix. Entre goodies collectors et anecdotes de développement, la plateforme promet « plusieurs projets » en préparation. Sans nommer le remake, bien sûr. Mais dans l’industrie, on sait décrypter les non-dits.

Les indices s’accumulent comme des cristaux dans un donjon. D’abord, cette date pivot du 7 juillet 2025, jour anniversaire du jeu. Une échéance trop symbolique pour ne pas y greffer une annonce majeure. Ensuite, les rumeurs persistantes : en 2023, le journaliste Jason Schreier évoquait déjà un remake « ambitieux » en gestation. Sans oublier le faux départ de du Nintendo, où un trailer de Bravely Default avait fait croire, quelques secondes, à la résurrection de FFIX.

Entre remake fidèle et révolution

Reste la question du « comment ». Square Enix marche sur une corde raide. D’un côté, les fans du original réclament une préservation de l’âme du jeu – tour par tour, univers médiéval-fantastique, doublage respectueux. De l’autre, le succès des Final Fantasy VII Remake prouve qu’une refonte radicale peut séduire. Et si la solution était un entre-deux ? Imaginez : des combats dynamisés mais tactiques, des décors en 4K qui font respirer Alexandría, une bande-son réorchestrée par Nobuo Uematsu lui-même…

Square Enix maîtrise l’art du teasing. Chaque vague de merchandising – des peluches Moogle aux répliques de l’épée de Steiner – entretient la flamme. Le remake de FFIX n’est plus une question de « si » mais de « quand ». Certains fans s’agacent, d’autres jubilent : et si cette attente faisait partie du charme ? Après tout, FFIX nous a appris que les plus belles choses prennent du temps. Comme le dit si bien Vivi : « Je ne veux pas disparaître… L’univers est si vaste. »

À trois mois du 7 juillet, une chose est sûre : Square Enix a réussi son pari. Qu’il s’agisse d’un remake, d’un simple remaster ou d’une surprise inattendue, Final Fantasy IX continue de vivre dans nos souvenirs de joueurs. Et ça, aucun anniversaire ne pourra l’effacer.